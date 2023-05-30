Стало известно, сколько кировчане тратили на еду в 2022 году

В среднем потребительские расходы составляют более 21 тысячи рублей в месяц на одного члена семьи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировстат провел исследование и выяснил, сколько жители региона тратили на еду, непродовольственные товары и различные услуги в 2022 году. В целом, по данным экспертов, потребительские расходы составили 21613 рублей в месяц на одного члена семьи.

Основная статья расходов - непродовольственные товары. Чаще всего это одежда, обувь, мебель, предметы личной гигиены. На них в месяц в среднем уходило 8598 рублей. На втором месте - продукты питания: мясо, хлеб, крупы, молоко. На них в среднем тратится 6490 рублей в месяц. Третье место - оплата услуг: ЖКХ, интернет и связь, городской транспорт. В месяц все это обходится примерно в 5350 рублей с человека.

- Уровень и характер потребительских расходов населения зависят от многих факторов: дохода семьи, типа населенного пункта, состава и размера домашнего хозяйства. Потребительские расходы жителей городской местности традиционно выше, чем у жителей села. В 2022 году разница между ними составила 5508 рублей, - добавили в Кировстате.