В регионе продолжаются профилактические мероприятия. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кировской области сняли карантин по бешенству. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии.

Карантин вводился в Слудском сельском поселении Вятскополянского района. Его отменили в связи с ликвидацией очага бешенства и предотвращением распространения возбудителя болезни. Соответствующий указ от 25 мая выпустил губернатор Кировской области Александр Соколов.

Как сообщает ведомство, сейчас Кировская область благополучна по бешенству животных. Однако ветеринарная служба продолжает проводить плановую профилактику заболевания.