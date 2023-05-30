В одном из районов Кирова заканчивают химическую обработку борщевика

Всего от борщевика обработано девять тысяч квадратных метров. Фото: киров.рф

В Первомайском районе Кирова заканчивается этап химической обработки борщевика. Завершить его планируют сегодня, специалистам осталось распылить гербициды на участке от проезда по Павла Корчагина до деревни Гнусино. Всего от борщевика обработано девять тысяч квадратных метров площади. Этап кошения растений пройдет с 1 июля по 30 сентября.

В горадминистрации отметили, что работы ведутся во всех районах города. Ввиду увеличения финансирования в текущем году планируется ликвидировать большее число очагов произрастания борщевика. Первый этап закончится до 30 июля.

- В случае, если борщевик произрастает на придомовой территории или частном земельном участке, то борьба с ним является обязанностью управляющей компании, собственников помещений многоквартирного дома или участка, - добавили в мэрии