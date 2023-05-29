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НовостиОбщество29 мая 2023 11:07

В Кирово-Чепецке началась подготовка к празднованию 70-летия

Город отметит юбилей в 2025 году
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В городе планируется провести масштабное благоустройство. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В городе планируется провести масштабное благоустройство. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В Кирово-Чепецке к 70-летию проведут масштабное благоустройство. Об этом стало известно на еженедельной планерке у губернатора Александра Соколова.

Так, на 2024 год запланированы ремонт ледового дворца «Олима-Арена и многоквартирных домов. Кроме того, прорабатывается вопрос восстановления путепровода через железную дорогу. В городе также проведут благоустройство.

- В прошлом году мы совместными усилиями завершили благоустройство сквера «Река времени», сейчас он живой: там сотни людей гуляют с детьми, заметны изменения качества жизни. Так же нужно сделать по всему городу, - заявил Александр Соколов.

Оргкомитет по подготовке к юбилею Чепецка возглавит зампред правительства области Михаил Сандалов. Ему предстоит создать план мероприятий празднования, курировать работу, а также подготовить указ о праздновании 70-летия города. Добавим, что эту дату чепчане отметят в 2025 году.