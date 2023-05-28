Вячеслав Симаков оценил работу ливневки в Кирове

Пока система справляется с нагрузкой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мощные дожди привели к тому, что многие улицы Кирова оказались подтоплены. Нагрузка на ливневую канализацию выросла в разы. Поэтому сити-менеджер Кирова Вячеслав Симаков выехал на основные магистрали города, чтобы оценить работу ливневки. О результатах рейда он сообщил в своем телеграм-канале:

— Это улица Володарского, Карла Маркса, Профсоюзная, на Небрежной Грина есть участки, которые затапливало, на Ленина. Пока вижу, что ливневка справляется, - написал Вячеслав Николаевич.

Глава горадминистрации также обратился в кировчанам с просьбой сообщать о локальных проблемах в работе ливневой канализации, чтобы коммунальные организации могли более оперативно отреагировать на ситуацию.