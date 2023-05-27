Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 мая 2023 15:29

Летом 2023 года в Кировской области планируется трудоустроить 7500 подростков

Это поможет занять детей в летнее время, приобщить к труду и дать возможность зарабатывать
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Несовершеннолетние получают не только зарплату, но и пособие по безработице в качестве поддержки.

Несовершеннолетние получают не только зарплату, но и пособие по безработице в качестве поддержки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Летом 2023 года 7500 подростков получат возможность заработать. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Стоит отметить, что несовершеннолетние не только получают зарплату за свои труды от работодателя. Органы службы занятости также оказывают подросткам материальную поддержку, выплачивая полуторакратную минимальную величину пособия по безработице. В 2023 году на эти цели выделено 12,6 миллиона рублей из областного бюджета.

Как добавили в правительстве региона, для трудоустройства подростков планируется наладить диалог с предприятиями, в том числе оборонно-промышленного комплекса. Это поможет занять юных кировчан в летнее время, приучить их к труду и дать возможность зарабатывать.