Летом 2023 года в Кировской области планируется трудоустроить 7500 подростков

Несовершеннолетние получают не только зарплату, но и пособие по безработице в качестве поддержки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Летом 2023 года 7500 подростков получат возможность заработать. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Стоит отметить, что несовершеннолетние не только получают зарплату за свои труды от работодателя. Органы службы занятости также оказывают подросткам материальную поддержку, выплачивая полуторакратную минимальную величину пособия по безработице. В 2023 году на эти цели выделено 12,6 миллиона рублей из областного бюджета.

Как добавили в правительстве региона, для трудоустройства подростков планируется наладить диалог с предприятиями, в том числе оборонно-промышленного комплекса. Это поможет занять юных кировчан в летнее время, приучить их к труду и дать возможность зарабатывать.