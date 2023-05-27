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НовостиПроисшествия27 мая 2023 13:09

«Ты мне пройти не даешь!»: в Кирове пенсионер с коляской напал на женщину-водителя

В Кирове пенсионер с коляской напал на женщину, припарковавшуюся посреди двора
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Инцидент произошел во дворе дома по улице Мира. Фото: скрин с видео vk.com/kirovmp

Инцидент произошел во дворе дома по улице Мира. Фото: скрин с видео vk.com/kirovmp

В Кирове пенсионер с коляской напал на женщину за рулем машины. Все из-за того, что та «неправильно» припарковалась. Об инциденте сообщает паблик «Место происшествия».

Все случилось во дворе дома №31а по улице Мира. Пенсионер с коляской начал оскорблять женщину-водителя «Киа». По его словам, машина мешала ему пройти, хотя рядом был тротуар. После мужчина кинулся и на сам автомобиль, и на его хозяйку.

- В итоге после слов агрессор пошел в атаку с кулаками на женщину: избил ее, стукнул ногой по машине и в конце выдал еще одну порцию оскорблений, - сообщает паблик.

Мнения кировчан разделились: кто-то считает, что виноваты оба, кто-то - что неправ только пенсионер, некоторые - что вина полностью на женщине за рулем. Многие сочувствуют ребенку и волнуются, что происшествие отразится на его психике.