«Ты мне пройти не даешь!»: в Кирове пенсионер с коляской напал на женщину-водителя

Инцидент произошел во дворе дома по улице Мира. Фото: скрин с видео vk.com/kirovmp

В Кирове пенсионер с коляской напал на женщину за рулем машины. Все из-за того, что та «неправильно» припарковалась. Об инциденте сообщает паблик «Место происшествия».

Все случилось во дворе дома №31а по улице Мира. Пенсионер с коляской начал оскорблять женщину-водителя «Киа». По его словам, машина мешала ему пройти, хотя рядом был тротуар. После мужчина кинулся и на сам автомобиль, и на его хозяйку.

- В итоге после слов агрессор пошел в атаку с кулаками на женщину: избил ее, стукнул ногой по машине и в конце выдал еще одну порцию оскорблений, - сообщает паблик.

Мнения кировчан разделились: кто-то считает, что виноваты оба, кто-то - что неправ только пенсионер, некоторые - что вина полностью на женщине за рулем. Многие сочувствуют ребенку и волнуются, что происшествие отразится на его психике.