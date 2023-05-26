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НовостиОбщество26 мая 2023 15:33

Участок трассы «Вятка» от Кирова до моста через Молому планируют отремонтировать в 2023 году

Сейчас работы идут на отрезке от областного центра до Раменья
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
К ремонту участка от Раменья до моста через Молому планируется приступить в текущем году. Фото: kirovreg.ru

К ремонту участка от Раменья до моста через Молому планируется приступить в текущем году. Фото: kirovreg.ru

Ремонт трассы «Вятка» продолжится. Как сообщили в областном правительстве, на данный момент уже приведен в порядок участок от Зонихи до Вахрушей. На отрезке от Кирова до Котельнича проведен ямочный ремонт.

Сейчас работы идут на участке протяженностью 25 км от Кирова до Раменья. Подрядчик устраняет просадки дорожного полотна, выполняет выравнивание, укладывает нижний и верхний слой асфальтобетона. После окончания на проезжую часть нанесут разметку. Кроме того, на протяжении семи километров вдоль дороги заменят металлические ограждения, а также обустроят и заменят остановки.

В текущем году также планируется отремонтировать отрезок от Раменья до моста через Молому, также длиной 25 км. Контракт заключен на 2023-2025 годы, но подрядчик надеется провести работы в текущем году.