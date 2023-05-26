Водителей Кировской области предупреждают о выходе лосей на трассы

Пик ДТП с дикими животными обычно приходится на конец весны и летние месяцы Фото: Иван МАКЕЕВ

Водителей Кировской области предупредили о повышенной активности лосей. Как отметили в региональном министерстве охраны окружающей среды, пик ДТП с дикими животными обычно приходится на конец весны и летние месяцы.

По сравнению с прошлым годом, число происшествий выросло. Так на текущий момент в области зафиксировали 11 ДТП с дикими животными. За аналогичный период 2022 года - 9 случаев.

Автолюбителей просят быть особенно внимательными и соблюдать правила дорожного движения в темное и сумеречное время суток на участках дороги, примыкающим к лесу.

Напомним, что в Кирово-Чепецке в ДТП с лосем погиб человек. Дикое животное вышло на дорогу из лесополосы.