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НовостиОбщество26 мая 2023 12:23

В Кирове отремонтируют 54 участка грунтовых дорог

На работы выделили 118 миллионов рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас работы идут в Соломинцах. Фото: киров.рф

Сейчас работы идут в Соломинцах. Фото: киров.рф

В Кирове начался ремонт грунтовых дорог. Подробности сообщили в горадминистрации.

Для проведения работ составили перечень, при составлении которого учли мнения горожан. В список также вошли населенные пункты, где есть участки для многодетных семей. Ремонт пройдет не только на центральных улиц, но и на смежных проездах.

Сейчас работы идут в микрорайоне Соломинцы Нововятского района. До конца недели планируется привести в порядок улицы и проезды.

Как отметили в горадминистрации, в 2023 году планируется отремонтировать самое большое количество участков - 54. На эти цели выделено 118 миллионов рублей.