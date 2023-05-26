В Кирове продают кафе на Пристанской за 130 миллионов рублей

Кафе находится в районе Александровского сада. Фото: avito.ru

В Кирове выставили на продажу кафе в районе Александровского сада. За него владелец просит 130 миллионов рублей. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Заведение расположено на Пристанской, 1а. Владелец описывает его как «всеми известное кафе на набережной» и «любимое место отдыха жителей города». Из плюсов - вид на Вятку, просторные залы с местами на 500 человек, интерьер.

Площадь кафе - 534 квадратных метра, земельного участка - 9860 «квадратов». Продавец подчеркивает, что землю можно использовать под строительство, ведение торговли и оказание услуг, «создавая перспективы для увеличения дохода».