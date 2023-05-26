В Кировской области началась подготовка коммунальной инфраструктуры к зиме

Работы пройдут в течение лета. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на эти цели выделено 121,5 миллиона рублей. На эти средства планируется отремонтировать систему водоснабжения в поселке Ленинская Искра Котельничского района, закупить котельную для нового микрорайона в Омутнинске.

Сети водоснабжения также приведут в порядок в поселке Заря Опаринского муниципального округа, а также в Лузе и Лальске. В последних населенных пунктах запланирован ремонт еще и теплосетей.

Сейчас на многих объектах уже идут работы. Все они пройдут в течение лета.