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НовостиОбщество26 мая 2023 10:32

В Кировской области началась подготовка коммунальной инфраструктуры к зиме

На многих объектах работы уже идут
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы пройдут в течение лета.

Работы пройдут в течение лета.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на эти цели выделено 121,5 миллиона рублей. На эти средства планируется отремонтировать систему водоснабжения в поселке Ленинская Искра Котельничского района, закупить котельную для нового микрорайона в Омутнинске.

Сети водоснабжения также приведут в порядок в поселке Заря Опаринского муниципального округа, а также в Лузе и Лальске. В последних населенных пунктах запланирован ремонт еще и теплосетей.

Сейчас на многих объектах уже идут работы. Все они пройдут в течение лета.