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НовостиОбщество26 мая 2023 9:39

В Кировской области запретили продажу алкоголя в последнюю субботу июня

Исключение составляет торговля в точках общепита
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В текущем году алкоголь будет запрещено продавать 24 июня.

В текущем году алкоголь будет запрещено продавать 24 июня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее в областном законе был прописан запрет на торговлю алкоголем 27 июня - в этот день по всей стране отмечался День молодежи. Однако в 2023 году президент России Владимир Путин подписал распоряжение о переносе празднования на последнюю субботу июня. В связи с этим депутаты регионального Заксобрания приняли соответствующие поправки в областной закон.

Как пояснили в пресс-службе правительства региона, в текущем году последняя суббота июня выпадает на 24 число. Таким образом, в этот день запрещена розничная продажа алкоголя в магазинах. Исключение составляют точки общепита - рестораны, бары, кафе, буфеты, кофейни.