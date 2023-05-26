Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 мая 2023 9:29

В Кировской области трех человек осудили за создание филиала экстремистской организации

Мужчины получили сроки от 3 до 7,5 лет
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На днях мужчинам вынесли приговор.

На днях мужчинам вынесли приговор.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Троих кировчан осудили за участие в деятельности экстремистской организации. Подробности сообщает областной Следственный комитет.

С августа 2019 по май 2020 года жителей Кирова, являясь членами межрегионального объединения «Союз Славянских Сил Руси»*, организовали его деятельность на территории нашего региона. Они проводили собрания (планерки), привлекали новых участников и за деньги выдавали им вкладыши о принадлежности к гражданству СССР. Один из организаторов также собирал средства для обеспечения работы объединения.

Кировчан обвинили сразу по нескольким статьям: организация деятельности экстремистской организации и участие в ней, а также финансирование экстремистской деятельности. Суд признал мужчин виновными и назначил наказание - от 3 до 7,5 лет в колонии строгого режима.

* - 11 июля 2019 года решением Верховного суда Республики Коми межрегиональное общественное объединение «Союз Славянских Сил Руси» признано экстремистской организацией и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации в связи с осуществлением экстремистской деятельности.