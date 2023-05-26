В Кировской области трех человек осудили за создание филиала экстремистской организации

На днях мужчинам вынесли приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Троих кировчан осудили за участие в деятельности экстремистской организации. Подробности сообщает областной Следственный комитет.

С августа 2019 по май 2020 года жителей Кирова, являясь членами межрегионального объединения «Союз Славянских Сил Руси»*, организовали его деятельность на территории нашего региона. Они проводили собрания (планерки), привлекали новых участников и за деньги выдавали им вкладыши о принадлежности к гражданству СССР. Один из организаторов также собирал средства для обеспечения работы объединения.

Кировчан обвинили сразу по нескольким статьям: организация деятельности экстремистской организации и участие в ней, а также финансирование экстремистской деятельности. Суд признал мужчин виновными и назначил наказание - от 3 до 7,5 лет в колонии строгого режима.

* - 11 июля 2019 года решением Верховного суда Республики Коми межрегиональное общественное объединение «Союз Славянских Сил Руси» признано экстремистской организацией и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации в связи с осуществлением экстремистской деятельности.