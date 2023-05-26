До конца мая в Кировской области установят 13 въездных групп

Все знаки установят до конца мая. Фото: kirovreg.ru
В Кировской области начали устанавливать въездные группы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Планируется установить 13 знаков «Добро пожаловать в Кировскую область». Сейчас некоторые из них уже красуются на въездах в регион со стороны Республики Татарстан на трассах «Сосновка - Усть-Люга - Кизнер», «Казань - Пермь» и «Уржум - Буйское - граница Республики Марий Эл».
Въездные группы также установят на следующих дорогах:
- Яранск - Кикнур - граница Нижегородской области;
- Яранск - Санчурск - граница Республики Марий Эл;
- Киров - Советск - Лошкари - граница Республики Марий Эл;
- Вятские Поляны - Кукмор;
- Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики;
- Луза - Лальск - граница Республики Коми;
- Луза - граница Вологодской области;
- Афанасьево - Глазов;
- Подосиновец - граница Вологодской области.
Знаки появятся на въездах в регион до конца мая.