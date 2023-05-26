До конца мая в Кировской области установят 13 въездных групп

Все знаки установят до конца мая. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области начали устанавливать въездные группы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Планируется установить 13 знаков «Добро пожаловать в Кировскую область». Сейчас некоторые из них уже красуются на въездах в регион со стороны Республики Татарстан на трассах «Сосновка - Усть-Люга - Кизнер», «Казань - Пермь» и «Уржум - Буйское - граница Республики Марий Эл».

Въездные группы также установят на следующих дорогах:

- Яранск - Кикнур - граница Нижегородской области;

- Яранск - Санчурск - граница Республики Марий Эл;

- Киров - Советск - Лошкари - граница Республики Марий Эл;

- Вятские Поляны - Кукмор;

- Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики;

- Луза - Лальск - граница Республики Коми;

- Луза - граница Вологодской области;

- Афанасьево - Глазов;

- Подосиновец - граница Вологодской области.

Знаки появятся на въездах в регион до конца мая.