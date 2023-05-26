В Кировской области вакцинировали более 125 тысяч домашних птиц

Специалисты обошли почти 10 тысяч подсобных хозяйств. Фото: kirovreg.ru

Напомним, с 5 мая в Кировской области установлен режим повышенной готовности из-за гриппа птиц. По состоянию на 25 мая очаги болезни выявлены в Фаленском, Немском, Арбажском округах, Зуевском, Тужинском, Кирово-Чепецком районах, в Кирово-Чепецке и Кирове.

Как сообщили в областном правительстве, на данный момент ветеринары проверили 9333 личных птицеводческих хозяйств и 664 водоема, провели осмотр и вакцинацию 125327 голов. Специалисты исследовали 5527 проб биологического материала от домашней, синантропной и дикой птицы, результаты отрицательные. Работа в этом направлении продолжается.

Кировчан просят незамедлительно сообщать о случаях заболевания и падежа домашней птицы, а также обнаружении мест массовой гибели диких пернатых, по телефону горячей линии областной ветеринарии: 8-800-222-43-01.