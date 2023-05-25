В Кировской области объявили метеопредупреждение из-за высокой пожарной опасности

В лесах запрещено разводить костры и поджигать траву.
Фото: Иван МАКЕЕВ
По данным Кировского ЦГМС, с 26 по 29 мая местами по региону ожидается высокая пожарная опасность (4 класс). Информацию уже направили главам районов и руководителям служб жизнеобеспечения.
ГУ МЧС по Кировской области напоминает о необходимости быть предельно осторожными с огнем и соблюдать простые рекомендации:
- не разводить костры в лесу или на торфянике;
- не поджигать сухую траву;
- не бросать не потушенные спички или сигареты, в том числе из окна автомобиля, не пользоваться пиротехникой в лесу;
- не заезжать в лес на авто или мотоцикле - искры могут вызвать пожар;
- не оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы.
Если вы заметили в лесу пожар, примите меры, чтобы остановить его. Отправьте кого-нибудь за помощью и сообщите о произошедшем по телефону 8-800-100-94-00.