В Кировской области объявили метеопредупреждение из-за высокой пожарной опасности

В лесах запрещено разводить костры и поджигать траву. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Кировского ЦГМС, с 26 по 29 мая местами по региону ожидается высокая пожарная опасность (4 класс). Информацию уже направили главам районов и руководителям служб жизнеобеспечения.

ГУ МЧС по Кировской области напоминает о необходимости быть предельно осторожными с огнем и соблюдать простые рекомендации:

- не разводить костры в лесу или на торфянике;

- не поджигать сухую траву;

- не бросать не потушенные спички или сигареты, в том числе из окна автомобиля, не пользоваться пиротехникой в лесу;

- не заезжать в лес на авто или мотоцикле - искры могут вызвать пожар;

- не оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы.

Если вы заметили в лесу пожар, примите меры, чтобы остановить его. Отправьте кого-нибудь за помощью и сообщите о произошедшем по телефону 8-800-100-94-00.