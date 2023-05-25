В Кирове депутаты Гордумы обсудили установку памятника Александру Невскому

Памятник появится в виде бронзовой скульптуры высотой 4,5 метра. Фото: киров.рф

Заседание постоянной комиссии, на котором рассмотрели вопрос, состоялось 25 мая. В ходе встречи народные избранники обсудили место установки скульптуры и благоустройства территории. Напомним, что памятник появится на площади у Вятской филармонии.

Место выбрали из-за расположенных рядом музея воинской славы, бюста Героя Советского Союза Василия Маргелова и памятника воинам-кировчанам, погибшим в войнах и локальных конфликтах. Кроме того, ранее на месте филармонии находился Александро-Невский собор.

Что касается реконструкции площади, то сейчас также рассматривается вопрос создания в едином стиле целого ансамбля до крыльца филармонии. Планируется обустроить на территории место отдыха, провести озеленение, установить освещение и малые архитектурные формы. Концепция будет представлена в ближайшее время.

Вопрос установки памятника вынесут на рассмотрение кировской Гордумы.

Напомним, в ходе голосования за образ памятника победил вариант скульптуры из бронзы высотой 4,5 метра с постаментом 3,8 метра. Финансирование проекта будет осуществляться за счет инвестора.