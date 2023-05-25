За январь-апрель в Кировской области произошло 14 нарушений ПДД на железнодорожных переездах

Нарушения чаще всего связаны с проездом на «красный», выездом на встречную полосу в зоне переезда и обгоном. Фото: пресс-служба ГЖД

В Кировской области снизилось количество нарушений ПДД на железнодорожных переездах. Об этом рассказали в пресс-службе ГЖД.

За четыре месяца 2023 года на переездах Горьковской железной дороги в границах региона произошло 14 нарушений ПДД - на 7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Большая часть из них зафиксирована в Мурашинском, Кирово-Чепецком районах и в Кирове - семь, четыре и три случая соответственно. Чаще всего автомобилисты проезжают на красный сигнал светофора, выезжают на встречную полосу в зоне переезда и идут на обгон.

Для предотвращения подобных инцидентов на переездах проводится профилактическая работа. За четыре месяца железнодорожники провели более 400 лекций по безопасности с охватом выше 16 тысяч водителей. Вместе с сотрудниками ГИБДД совершаются рейды.

Кировских автомобилистов просят неукоснительно соблюдать ПДД.