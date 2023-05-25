В 2022 году общий объем доходов в бюджет Кировской области составил 93 миллиарда рублей

В целом бюджет Кировской области улучшил свои параметры в 2022 году. Фото: kirovreg.ru

25 мая состоялось пленарное заседание Заксобрания Кировской области. На нем выступила министр финансов Лариса Маковеева с докладом об исполнении бюджета за 2022 год.

Плановые показатели по доходам увеличились на 12,8 миллиарда рублей, по расходам - на 17,3 миллиарда. По итогам года фактические суммы оказались выше планируемых. Общая сумма доходов составила 93 миллиарда рублей, в нее вошли как собственные средства (48 миллиардов), так и поступления из федерального бюджета.

В целом показатели бюджета Кировской области оказались выше уровня 2021 года на 9,4 миллиарда рублей, или на 11,3%.

- По итогам года в полном объеме исполнены все расходные обязательства, в том числе социального характера. Бюджет сохранил свою социальную направленность, - добавила министр финансов.

Ведомство также отметило положительную динамику собственных доходов местных бюджетов. Рост к 2021 году составил 10,8%.