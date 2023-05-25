В двух селах Нолинского района появились новые фельдшерско-акушерские пункты

Новые ФАПы появились в селах Швариха и Кырчаны. Фото: kirovreg.ru

В двух населенных пунктах Нолинского района построили новые ФАПы. Об этом сообщили в областном правительстве.

В муниципалитете сейчас возводятся сразу восемь малых медицинских объектов. Первые появились в селах Швариха и Кырчаны. На днях закончился монтаж фельдшерско-акушерских пунктов в поселке Красный Яр и деревне Чащино. Вскоре рабочие установят новое здание врачебной амбулатории в поселке Медведок, ФАП в селе Зыково и здравпункты в деревнях Хмелевка и Варнаки.

Отметим также, что за последние два года в 88 населенных пунктах Кировской области начали работать новые медицинские объекты - фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, отделения врачей общей практики и врачебных амбулаторий. До конца 2023 года новые здания получат еще 56 сельских подразделений районных больниц.