Кировчане выбрали самые интересные экскурсионные маршруты и любимые места в городе

Одними из любимых мест кировчан остаются набережная Грина, Александровский сад, парк имени Кирова и другие. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Кировчане выбрали 10 самых интересных экскурсионных маршрутов по областному центру. Подробности рассказали в горадминистрации.

Согласно результатам опроса, в котором поучаствовали более 1300 человек, самыми интересными маршрутами для экскурсий оказались:

- «Архитектура Вятки» - 522 голоса;

- «Купеческая Вятка» - 494 голоса;

- «Культура и искусство Вятки» - 481 голос;

- «Вкусная Вятка» - 457 голосов;

- «Романтическая Вятка» - 382 голоса;

- «Православная Вятка» - 360 голосов;

- «Литературная Вятка» - 270 голосов;

- «Вятка – Киров: город героев» - 244 голоса;

- «Зеленая Вятка» - 240 голосов;

- «Киров - город трудовой доблести» - 180 голосов.

Самыми популярными местами города оказались набережная Грина, Александровский сад, парк имени Кирова, улица Спасская, Трифонов монастырь, КВЦ «Диорама», Вятский художественный музей имени Васнецовых, Парк Победы, Дендропарк, Детский космический центр им. В.П. Савиных.