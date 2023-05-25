В Кирове врачи спасли 18-летнюю мотоциклистку, пострадавшую в ДТП

18-летняя девушка пережила экстренную операцию и готовится к следующей. Фото: Минздрав Кировской области

В Кирове врачи спасли жизнь мотоциклистке, серьезно пострадавшую в ДТП. Подробности сообщили в областном Минздраве.

18-летнюю девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии. КТ выявила тупую травму грудной клетки и живота, ушиб обоих легких, а также открытый оскольчатый перелом правой бедренной кости со смещением отломков. Кроме того, у кировчанки была рваная рана правой голени и множественные ссадины.

Девушке провели экстренную операцию, в ходе которой разрушенную бедренную кость зафиксировали аппаратом Илизарова. После вмешательства пациентку госпитализировали в отделение реанимации, где она провела пять дней. Когда ее состояние стабилизировалось, ее перевели в отделение сочетанной травмы. В дальнейшем ей предстоит остеосинтез бедренной кости, но сейчас жизни девушки ничего не угрожает.