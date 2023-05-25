С 26 мая откроется движение по наплавному мосту в Каринторф

Движение по мосту откроется для транспорта и пешеходов. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В Кирово-Чепецке открывают проезд по наплавному мосту. Об этом сообщает местная горадминистрация.

Рабочие в ходе установки моста подготовили пешеходную зону, поменяли 23 деревянных бруса и покрасили все необходимые элементы. Дорогу и подъезды к переправе прогрейдировали, перед въездом установили необходимые дорожные знаки. Объект также прошел испытания. 25 мая успешно состоялась выездная комиссия по приемке.

Движение по мосту откроется для транспорта и пешеходов с 26 мая. По сообщению горадминистрации, график движения пассажирских поездов на этот день не изменится. С 27 мая последний рейс движения пассажирского поезда из Кирово-Чепецка (разъезд «Новый») до Каринторфа (ст. «Техническая) переносится на час раньше. Расписание движения поездов можно посмотреть здесь.