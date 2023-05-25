В Кирове на месяц изменится расписание пригородных поездов

Расписание 10 пригородных поездов временно изменится. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

По данным компании, причиной стали ремонтные работы на перегоне Коса - Фаленки. С 14 июня по 19 июля расписание электричек изменится следующим образом:

- № 6371 сообщением Яр - Киров: отправление в 04.00, прибытие в Кирове в 07.12 (вместо 07.04);

- № 6667 сообщением Яр - Киров: отправление в 04.10, прибытие в Киров в 07.26 (вместо 07.18);

- № 6373 сообщением Яр - Киров: отправление в 05.40 (вместо 05.30), прибытие в Киров в 09.00 (вместо 08.45);

- № 6374 сообщением Киров - Яр: отправление в 03.14 (вместо 02.37), прибытие в Яр в 06.24 (вместо 05.43);

- № 6474 сообщением Яр - Глазов: отправление в 06.25 (вместо 05.44), прибытие в Глазов в 07.07 (вместо 06.26);

- № 6376 сообщением Киров - Яр: отправление в 06.06 (вместо 06.40), прибытие в Яр в 09.19 (вместо 09.53).

- № 6404 сообщением Яр - Глазов: отправление в 09.20 (вместо 09.54), прибытие в Глазов в 10.02 (вместо 10.36);

- № 6375 сообщением Яр - Киров: отправление в 08.05 (вместо 08.04), прибытие в Киров в 10.57 (вместо 10.46);

- № 6377 сообщением Яр - Киров: отправление в 12.18 (вместо 13.10), прибытие в Киров в 15.41 (вместо 16.21);

- № 6477 сообщением Глазов - Яр: отправление в 11.32 (вместо 12.24), прибытие в Яр в 12.17 (вместо 13.09).