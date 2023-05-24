В Кирове закончили ремонт дорог на улицах Зои Космодемьянской и Колхозной

В рамках нацпроекта планируется отремонтировать около 30 км кировских дорог, Фото: киров.рф

В Кирове продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта. Как сообщает горадминистрация, 24 мая состоялась приемка отремонтированных участков улиц Зои Космодемьянской и Колхозной. На отрезках уложили два слоя асфальтобетона и укрепили обочины.

Сейчас продолжаются работы на улице Павла Корчагина - один из самых протяженных участков готов на 80%, осталось лишь сделать съезды и восстановить тротуары. Всего подрядчики продолжают приводить в порядок 15 объектов, в том числе на улицах Луганской, Фабричной, Красный Химик.

Добавим, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать около 30 км кировских дорог, в том числе удаленные от областного центра, где давно не проводились работы. На эти цели выделено более миллиарда рублей. На некоторых участках также появятся остановочные павильоны и освещение.