В Кирове 130 дворов обследуют в рамках гарантийных обязательств

По каждому выявленному дефекту составляется акт, который направляется подрядчику. Фото: киров.рф

Специальная комиссия обследует более 130 дворов, благоустроенных и отремонтированных ранее. Как сообщает горадминистрация, 24 мая ревизоры осмотрели дворы на улицах Маклина, Горького, Производственной и проспекте Строителей.

Так, например, территорию возле домов №52 и 56 по улице Маклина обустроили в 2022 году по муниципальной программе: заасфальтировали проезд, установили бордюры, сделали парковочные места. Срок гарантии - четыре года. По итогам осмотра дефектов не нашли, кроме небольшой трещины в асфальте. Ее в ближайшее время отремонтируют с помощью битумной смеси.

По всем обнаруженным недочетам специалисты составят акты, которые направят подрядчикам. Организации обязаны устранить все дефекты в рамках гарантийных обязательств.