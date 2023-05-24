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НовостиОбщество24 мая 2023 15:11

В Кирове дети строят плотину, пытаясь спасти собственный дом от подтопления

Подвал заливает водой уже полтора месяца
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Маленькие жильцы дома пытаются преградить путь ручью, но вода все равно попадает в подвал. Фото: ОНФ Кировской области

Маленькие жильцы дома пытаются преградить путь ручью, но вода все равно попадает в подвал. Фото: ОНФ Кировской области

Как рассказали активисты ОНФ, подвал дома №23 на Щорса топит уже полтора месяца. Все началось после устранения аварии на водопроводе. Сейчас на месте работ красуется метровая лужа, которая стекает к дому и просачивается в подвал. В помещении - лужи, грязь, неприятный запах.

Жильцы неоднократно обращались в водоснабжающую организацию, и им даже пообещали устранить утечку. Работы должны были пройти в конце апреля и так и не состоялись. Местные мальчишки пытаются своими силами решить проблему, строя «плотину» на ручье, но вода все равно прорывается к дому.

Активисты направили обращение в горадминистрацию. По их словам, от вечной сырости в подвале могут появиться насекомые. В худшем случае фундамент попросту размоет, отчего могут пострадать несущие стены. Общественники надеются, что на проблему отреагируют незамедлительно.