В Кирове дети строят плотину, пытаясь спасти собственный дом от подтопления

Маленькие жильцы дома пытаются преградить путь ручью, но вода все равно попадает в подвал. Фото: ОНФ Кировской области

Как рассказали активисты ОНФ, подвал дома №23 на Щорса топит уже полтора месяца. Все началось после устранения аварии на водопроводе. Сейчас на месте работ красуется метровая лужа, которая стекает к дому и просачивается в подвал. В помещении - лужи, грязь, неприятный запах.

Жильцы неоднократно обращались в водоснабжающую организацию, и им даже пообещали устранить утечку. Работы должны были пройти в конце апреля и так и не состоялись. Местные мальчишки пытаются своими силами решить проблему, строя «плотину» на ручье, но вода все равно прорывается к дому.

Активисты направили обращение в горадминистрацию. По их словам, от вечной сырости в подвале могут появиться насекомые. В худшем случае фундамент попросту размоет, отчего могут пострадать несущие стены. Общественники надеются, что на проблему отреагируют незамедлительно.