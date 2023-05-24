Кировские ЦРБ получили 40 новых машин

Машины распределили между центральными районными больницами. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в областном правительстве, в районы отправлено 40 машин. Их получили Арбажская, Верхошижемская, Даровская, Зуевская, Котельничская, Кирово-Чепецкая, Лузская, Немская, Омутнинская, Опаринская, Подосиновская, Свечинская, Тужинская, Унинская и Фаленская центральные районные больницы, а также Кировская горбольница № 7, обслуживающая Богородский округ.

По два автомобиля получили Афанасьевская, Белохолуницкая, Верхнекамская, Куменская, Уржумская и Яранская ЦРБ. По три - Малмыжская и Шабалинская ЦРБ. Слободской центральной районной больнице досталось сразу шесть машин.

Транспорт будет использоваться для доставки пациентов из удаленных населенных пунктов в ЦРБ и в областные специализированные медорганизации, а также выездов врачей и мобильных бригад для диспансеризации и профилактические осмотры, наблюдения, вакцинации и так далее.