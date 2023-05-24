Кировский предприниматель продавал колбасу и сосиски с ложными сроками годности

Продукция продавалась в магазинах Кирова и области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировский предприниматель продавал колбасу и сосиски с переклеенными сроками годности. Подробности рассказали в управлении Россельхознадзора по КО, УР и ПК.

Установлено, что 26 апреля ИП Зорин С.В. получил 5,14 килограммов сосисок от поставщика из Республики Беларусь. На продукте стояли сроки выработки и годности: 9 апреля и 24 мая соответственно. Предприниматель оформил акт несоответствия и сдвинул даты на 13 апреля и 28 мая соответственно. После сосиски разошлись по магазинам Подосиновского района.

Аналогично он поступил с другими продуктами - салом, колбасой, паштетом, шпиком. Было составлено семь актов несоответствия. Общий вес подозрительной продукции составил 306,4 кг. Она также продавалась в магазинах Кирова и области.

Россельхознадзор объявил предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения ветеринарных правил.