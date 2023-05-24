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НовостиОбщество24 мая 2023 12:44

В Кирове голосование за территории для благоустройства закончится через неделю

74 тысячи жителей области уже сделали свой выбор
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В отборе участвуют 118 парков, скверов и тротуаров.

В отборе участвуют 118 парков, скверов и тротуаров.

Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

У кировчан осталась неделя для голосования за объекты, которые благоустроят в 2024 году. Об этом жителям региона напомнил губернатор Александр Соколов.

- Выбор сделали уже 74 000 жителей области. Самые активные - жители сел, хотя именно в городах самый большой выбор пространств, - написал он в соцсетях.

В Кирове можно выбирать из 14 проектов. Большинство из них - заброшенные пустыри, пригодные для благоустройства. В Слободском заявлены 13 участков, в основном - разбитые тротуары, ведущие к школам, детским садам, остановкам. В Котельниче жители выбирают из семи территорий. В Мурыгино представлены два проекта благоустройства парковой зоны набережной.

Всего в отборе участвуют 118 парков, скверов и тротуаров. 43 территории, которые наберут наибольшее количество голосов, получат финансирование.

Голосование проходит на этом портале. Завершится оно 31 мая.