В Кирове на проспекте Строителей на 2,5 недели ограничат движение транспорта

Автомобилистов просят учитывать ограничение при планировании маршрута. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщили в кировском филиале «Т Плюс», в районе дома №29 будут проводить чистовое благоустройство дороги и тротуаров после прокладки теплосетей к строящейся школе. Их возвели еще зимой, после чего специалисты нанесли временное покрытие на тротуары и проезжую часть, оставив полноценные работы до весны.

Движение ограничат с 29 мая по 15 июня по двум полосам: сначала - с четной стороны, после - с нечетной. За это время подрядчик произведет выемку грунта, уложит и утрамбует послойно песок, щебень, а также уложит на участке три слоя асфальта.

Автомобилистов просят учитывать ограничение при планировании маршрута.