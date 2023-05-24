Маршрут автобуса «Слободской - Киров» временно изменится

Маршрут изменится на пару дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маршрут автобуса №102 «Слободской - Киров» изменится на пару дней. Об этом сообщает администрация Слободского.

Причина изменения связана с ограничением движения через переезд в Макарье. В связи с этим автобус №102, в том числе экспресс, будут следовать от деревни Шихово по трассе Р-243 до поворота на Митино. Далее - деревня Заборье и микрорайон Коминтерн по улицам Искры, Семашко, Павла Корчагина до остановки «Коминтерновский поворот». Обратно - тем же маршрутом.

Изменения будут действовать с 12.00 23 мая до 11.00 25 мая.