В Кирове создали электронный словарь вятских говоров

В базе данных сервиса находятся три тысячи слов. Фото: vyatsu.ru

В Кирове создали Сетевой электронный словарь вятских говоров. Об этом рассказали в ВятГУ, чьи сотрудники и проделали работу. Разработка сервиса приурочена к 650-летию областного центра.

За основу взяли «Тематический словарь вятских говоров», подготовленный коллективом сотрудников факультета филологии и медиакоммуникаций ВятГУ и изданный в 2013 году. Его ответственный редактор Зоя Сметанина утверждает: без диалектов язык оскудевает, и это понимание подвигло к созданию словаря.

Электронный сервис представляет собой интернет-портал. Пользователи могут узнавать значения диалектизмов, вводя их в строку поиска, выбирая из интересующих тематических категорий либо исходя из географии использования, то есть одного или нескольких районов. Сейчас словарь включает в себя три тысячи слов, в дальнейшем базу данных планируют расширять.

Ознакомиться с сервисом можно по этой ссылке.