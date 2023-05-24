Владимир Путин вручил знаки отличия «За наставничество» учительницам из Кировской области

Владимир Путин лично вручил награды учительницам. Фото: kirovreg.ru

Два педагога из Кировской области получили государственные награды. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

23 мая президент России Владимир Путин вручил награды девяти учителям из разных регионов страны. Преподавательницы Нина Окулова из Советского района и Нина Чешаева из Пижанского муниципального округа получили знаки отличия «За наставничество». Обе трудятся в должности педагогов уже 40 лет, и за это время они воспитали учеников, которым впоследствии присвоили звания Героя России.

- Наставничество - высокая, непростая миссия, тем более если речь идет о подрастающем поколении. Здесь огромную роль играют школа, учителя. Они передают не только знания, но и ценности, морально-нравственные ориентиры, которые на долгие годы вперед определяют дела и поступки человека. С искренним уважением вручу сегодня награды педагогам, чьи ученики стали Героями России, - обратился к педагогам Владимир Путин.

Добавим, что всего в образовательных учреждениях Кировской области сейчас трудятся более 23 тысяч учителей, из них 5364 имеют высшую квалификационную категорию. 99 педагогов удостоены госнаград.