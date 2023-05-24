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НовостиПроисшествия24 мая 2023 7:55

На жителя Кировской области завели уголовное дело за оскорбление чувств верующих

Мужчина запостил в соцсетях фотографии и высказывания, подпадающие под эту статью
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Кировской области обвинили в оскорблении чувств верующих. Подробности сообщили в региональном Следственном комитете.

По информации ведомства, мужчина разместил на своей странице в соцсетях некие фотоизображения и высказывания, подпадающие под статью УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Факт выявили сотрудники областного УФСБ и передали материалы в Следком, который возбудил уголовное дело.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз. Добавим, что по данной статье кировчанину грозит до года лишения свободы.