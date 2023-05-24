На жителя Кировской области завели уголовное дело за оскорбление чувств верующих

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Кировской области обвинили в оскорблении чувств верующих. Подробности сообщили в региональном Следственном комитете.

По информации ведомства, мужчина разместил на своей странице в соцсетях некие фотоизображения и высказывания, подпадающие под статью УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Факт выявили сотрудники областного УФСБ и передали материалы в Следком, который возбудил уголовное дело.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз. Добавим, что по данной статье кировчанину грозит до года лишения свободы.