За минувшие сутки в Кировской области вспыхнуло два лесных пожара

С начала года в регионе произошло более 30 лесных пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает КОГСАУ «Лесоохрана», пожары произошли произошли в Парковом и Свечинском лесничествах. Их удалось оперативно ликвидировать. По состоянию на утро 24 мая действующих пожаров не обнаружено.

Ведомство информирует: с начала года в лесах региона зафиксировано 37 таких происшествий. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 24,88 га. 21 пожар возник в результате перехода с сопредельных территорий, 15 - по вине местного населения и 1 - по вине лиц, использующих леса.

В случае обнаружения пожара в лесу или на прилегающих землях незамедлительно сообщите об этом по телефонам:

- Региональной диспетчерской службы КОГСАУ «Лесоохрана»: 64-34-28, 38-20-92;

- телефон горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (круглосуточно, звонок бесплатный);

- 112.