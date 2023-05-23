В Кирове на Егоровской появится мини-сквер

Работы проведут в рамках проекта, ставшего одним из победителей конкурса «Город добрых соседей». Фото: киров.рф

В Кирове обустроят сквер на улице Егоровской. Об этом сообщает горадминистрация.

Зеленый островок расположится у дома №3. Работы проведут в рамках проекта «Цветущая Егоровская», ставшего одним из победителей конкурса «Город добрых соседей». Согласно плану, по периметру детской игровой площадки высадят 12 деревьев. Выбор пал на клен, яблоню и лиственницу. Кроме того, на участке между проезжей частью и площадкой появится живая изгородь из кизильника.

В администрации также добавили, что данный этап благоустройства территории возле дома №3 на Егоровской - уже третий по счету. Кроме того, здесь также построят большую горку - в рамках проекта поддержки местных инициатив.