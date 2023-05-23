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НовостиОбщество23 мая 2023 13:31

В Кирове поймали 10 нелегальных перевозчиков

За нарушение положен штраф с возможностью конфискации транспортного средства
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчан просят пользоваться услугами только легальных перевозчиков.

Кировчан просят пользоваться услугами только легальных перевозчиков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове состоялся рейд по выявлению нелегальных перевозчиков. Подробности сообщили в областном Минтрансе.

Мероприятие сотрудники ведомства провели совместно с работниками кировской ГИБДД. По итогам рейда у более чем 10 перевозчиков не оказалось разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Отметим, что за это нарушение положен штраф до 400 тысяч рублей, к тому же возможна конфискация транспортного средства.

Кировчанам напоминают: садясь в нелегальное такси или автобус, вы подвергаете свою жизнь риску. Никто не проверяет техническую исправность транспорта, не даст вам билет, не следит за состоянием водителя, вышедшего в рейс. К тому же за рулем может оказаться человек без опыта вождения.