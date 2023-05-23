В Кировской области углубляют дно Вятки

Мероприятия связаны с планами возобновить судоходство на Вятке. Фото: правительство Кировской области

В Кировской области началось углубление Вятки. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

Работы начались в Котельниче 23 мая, занимается ими Росморречфлот. Планируется углубить дно Вятки на метр по ширине судового хода в районе города. Такие же мероприятия пройдут в Кирове. Протяженность судоходного участка увеличат с 5 до 23 км, углубив дно реки на участке от грузового порта до Петровской старицы.

Стоит отметить, что такие работы проводятся в Кировской области впервые за 28 лет. Мероприятия организовали из-за запросов жителей региона на возобновление судоходства. В ближайшие годы планируется постепенно увеличить судоходность Вятки.