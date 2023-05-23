Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 мая 2023 11:51

Стало известно, кому в Кирове готовы платить от 70 тысяч в месяц и выше

Эксперты составили топ самых высокооплачиваемых вакансий мая в Кирове
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В топе наиболее высоких зарплатных предложений оказались вакансии менеджеров, водителей, рабочих.

В топе наиболее высоких зарплатных предложений оказались вакансии менеджеров, водителей, рабочих.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кому в Кирове готовы платить больше всех? Эксперты портала SuperJob составили топ-5 наиболее высокооплачиваемых вакансий мая 2023 года.

Возглавляет список должность инженера-проектировщика с зарплатой до 200 тысяч рублей. На втором месте оказалась вакансия водителя категории «Е»: такому специалисту готовы платить 120 тысяч рублей. Третье место заняла профессия мастера строительно-монтажных работ, который сможет получать от 80 тысяч рублей в месяц.

На четвертом месте топа расположилась вакансия кредитного менеджера по развитию малого бизнеса - ему предлагают зарплату от 70 тысяч в месяц. Замыкает список должность прораба с аналогичным доходом.