Кировчанин незаконно купил госнаграды для дальнейшей перепродажи

На мужчину завели уголовное дело за приобретение государственных наград.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Житель Кирова незаконно приобрел государственные награды. Об этом сообщили в областном УФСБ.
Как стало известно, мужчина купил награды на интернет-аукционе. Его целью были ордена Отечественной войны I степени, Октябрьской революции, Красной звезды. В дальнейшем кировчанин намеревался их перепродать.
Полиция Кировской области возбудила уголовное дело по статье 324 УК РФ. Виновнику грозит до года тюрьмы.