Кировчанин незаконно купил госнаграды для дальнейшей перепродажи

На мужчину завели уголовное дело за приобретение государственных наград. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Кирова незаконно приобрел государственные награды. Об этом сообщили в областном УФСБ.

Как стало известно, мужчина купил награды на интернет-аукционе. Его целью были ордена Отечественной войны I степени, Октябрьской революции, Красной звезды. В дальнейшем кировчанин намеревался их перепродать.

Полиция Кировской области возбудила уголовное дело по статье 324 УК РФ. Виновнику грозит до года тюрьмы.