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НовостиПроисшествия23 мая 2023 11:10

Кировчанин незаконно купил госнаграды для дальнейшей перепродажи

Теперь ему грозит до года тюрьмы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На мужчину завели уголовное дело за приобретение государственных наград.

На мужчину завели уголовное дело за приобретение государственных наград.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Кирова незаконно приобрел государственные награды. Об этом сообщили в областном УФСБ.

Как стало известно, мужчина купил награды на интернет-аукционе. Его целью были ордена Отечественной войны I степени, Октябрьской революции, Красной звезды. В дальнейшем кировчанин намеревался их перепродать.

Полиция Кировской области возбудила уголовное дело по статье 324 УК РФ. Виновнику грозит до года тюрьмы.