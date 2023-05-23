В селе Закарьине Слободского района появился новый ФАП

В учреждении ведет прием постоянный работник, по графику выезжают узкие специалисты. Фото: vk.com/kirovreg43

В Слободском районе построили новый фельдшерско-акушерский пункт. Подробности сообщили в областном правительстве.

ФАП появился в селе Закарьине. Он обслуживает не только местное население, но и жителей еще четырех деревень - Широво, Спасское, Баталово, Шабалинское. Всего пункт посещают 219 взрослых и 24 ребенка. Прием в учреждении ведет постоянный медработник с 30-летним стажем Вера Русинова. По графику выезжают врачи общей практики, передвижные флюорограф и маммограф.

Как добавили в пресс-службе правительства, до 2025 года в Кировской области появятся 207 медицинских объктов, 56 из них - в 2023 году.