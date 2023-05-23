Кировские власти ответили на вопросы предпринимателей на «Бизнес-неделе на Вятке»

В ходе встречи предприниматели задали интересующие их вопросы властям города. Фото: киров.рф

В Кирове состоялось открытие «Бизнес-недели на Вятке». В мероприятии приняла участие глава города Елена Ковалева. В приветственном слове она отметила, что на площадке ежегодно обсуждаются самые актуальные темы и вопросы.

Так, администрация продолжает помогать социально значимым некоммерческим организациям. В Кирове действует муниципальная программа по поддержке малого и среднего бизнеса. Ежемесячно комиссия рассматривает заявления предпринимателей по выделению дополнительных мест. В 2023 году депутаты приняли уменьшение ставки по налогу на имущество физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей. Сейчас также прорабатывается вопрос введения льготных ставок по земельному налогу для тех, кто развивает спортивную и туристическую отрасли.

В ходе встречи предприниматели задавали интересующие их вопросы властям города. Один из них касался улучшения подсветки зданий к юбилею Кирова. Глава администрации города Вячеслав Симаков заверил, что сейчас идея находится в проработке, с предпринимателями ведется индивидуальная работа и помощь в приведении в порядок фасадов зданий, подсветки.

Сити-менеджер также рассказал, что сейчас появляются возможности введения в оборот земельных участков, где предприниматели могут разместить объекты или начать деятельность. Потребительский рынок является одной из сфер, где традиционно наблюдается высокая активность: за 2022 год в Кирове прошло 96 ярмарок.

- Одной из основных задач администрации остаётся объединение усилий муниципальных органов, общественных организаций, хозяйствующих субъектов для улучшения условий предпринимательской деятельности. Все вопросы, поступившие сегодня от представителей бизнес-сообщества, будут детально рассмотрены, - подытожили руководители города.