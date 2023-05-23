В Малмыжском районе строят систему водоснабжения

До конца года необходимо построить 23,5 км новых сетей. Фото: vk.com/aleksandrsokolov43

В Малмыжском районе началось строительство объектов водоснабжения. Подробности рассказали в областном правительстве.

Водопровод строят в селе Мари-Малмыж и деревне Старый Кокуй. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода». Благодаря этому ресурс получат порядка 350 домов.

- Центрального водоснабжения в этих местах не было. Полторы тысячи жителей теперь получат современную систему, - прокомментировал губернатор Кировской области Александр Соколов.

К концу года рабочие должны возвести 23,5 километра новых сетей. Добавим, что на работы выделено более 85 миллионов рублей.

Глава региона также добавил, что работы по реконструкции систем водоснабжения также ведутся в Вятских Полянах, Котельниче и Омутнинске. Вскоре начнется стройка в Советске.