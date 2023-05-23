Кировчане увидят сближение Луны и Венеры

Наблюдать сближение светил можно будет над северо-западной частью горизонта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 23 мая кировчане смогут увидеть сближение Луны и Венеры. Об этом рассказали в паблике «Любительская астрономия в Кирове».

Небесные светила можно будет наблюдать с 20.45 до 00.15. Кировчане смогут увидеть два самых ярких объекта ночного неба вместе в бинокль. Смотреть необходимо над северо-западной частью горизонта.

Как сообщают астрономы-любители, следующее сближение состоится 21 июня 2023 года. Отметим, что предыдущее подобное явление можно было наблюдать в конце марта - тогда кировчане видели сближение Луны, Венеры и Юпитера.