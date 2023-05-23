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НовостиОбщество23 мая 2023 10:04

Кировчане увидят сближение Луны и Венеры

За небесным явлением можно будет понаблюдать вечером 23 мая
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Наблюдать сближение светил можно будет над северо-западной частью горизонта.

Наблюдать сближение светил можно будет над северо-западной частью горизонта.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 23 мая кировчане смогут увидеть сближение Луны и Венеры. Об этом рассказали в паблике «Любительская астрономия в Кирове».

Небесные светила можно будет наблюдать с 20.45 до 00.15. Кировчане смогут увидеть два самых ярких объекта ночного неба вместе в бинокль. Смотреть необходимо над северо-западной частью горизонта.

Как сообщают астрономы-любители, следующее сближение состоится 21 июня 2023 года. Отметим, что предыдущее подобное явление можно было наблюдать в конце марта - тогда кировчане видели сближение Луны, Венеры и Юпитера.