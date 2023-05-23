В Кирове изменят правила размещения вывесок

Вопрос обсудили на заседании рабочей группы по внесению изменений в правила внешнего благоустройства в части размещения вывесок. Фото: киров.рф

В Кирове собираются изменить правила размещения вывесок. Вопрос обсудили на заседании рабочей группы в администрации города.

- Нужно от обсуждения вопроса переходить к его решению. Поэтому к сегодняшней встрече были разработаны корректировки, которые предложены предпринимателями, депутатами и специалистами администрации Кирова. Правила необходимо принять в ближайшие месяцы. Это особенно важно сделать накануне 650-летия областного центра: город не должен напоминать калейдоскоп, - подчеркнула глава Кирова Елена Ковалева.

Для регламентирования размещения вывесок предлагается разделить историческую часть города и остальные районы. На ее территории рекомендуется вешать рекламу только на первых этажах зданий, а также убрать световые короба и оставить отдельно закрепленные буквы. Необходимо также определить эстетический вид указателей. В целом требования к ним должны исходить из вида объектов - торговых, нежилых, культурных.

Поступило также предложение ввести единообразие вывесок для всего города, без разделения на зоны. Кроме того, высказывалась идея создания добровольной процедуры согласования средств наружной информации. В таком случае предприниматель будет уточнять, соответствует ли вывеска требованиям, перед монтажом.

Елена Ковалева отметила, что все предложения будут взяты в работу. Они будут сформулированы для дальнейшей проработки к 1 июня.