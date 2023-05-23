В Лянгасово 66-летний мужчина погиб в пожаре

Инцидент произошел 22 мая. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Лянгасово в результате пожара погиб мужчина. Подробности сообщает областной Следственный комитет.

Трагедия произошла 22 мая. Пожар вспыхнул в одной из квартир дома. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 66-летнего мужчины. По предварительным данным, огонь мог разгореться из-за неосторожного обращения с сигаретой в состоянии опьянения.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Устанавливаются точные причины и обстоятельства происшествия.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.