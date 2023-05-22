Два кировских коллектива прошли в четвертьфинал «Битвы хоров»

Следующий этап - полуфинал - пройдет на Красной площади. Фото: vk.com/bitvahorov2022

«Небесные ласточки» и «Классика» прошли в четвертьфинал Всероссийского конкурса «Битва хоров». Основателем и руководителем кировских коллективов является Лариса Гайда.

- Из более чем 1 500 коллективов в ¼ финала прошли только 150 хоров разных возрастов и направлений, - рассказали кировчане в соцсетях. - Оба коллектива из одной школы, они - единственные представители от Кировской области.

В следующем этапе конкурса к «Классике» и «Небесным ласточкам» присоединятся профессиональные наставники, которые помогут подобрать репертуар и пройти дальше. Полуфинал состоится 12 июня, в День России, на Красной площади Москвы.