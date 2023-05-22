Три человека заявились на должность главного архитектора Кирова

Глава региона уже поддержал идею: мэрии согласовали дополнительную ставку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конкурс на включение в кадровый резерв администрации Кирова состоялся на прошлой неделе. Речь идет о посте главного архитектора.

Об этом в рамках встречи с предпринимателями в центре «Мой бизнес» рассказал сити-менеджер Вячеслав Симаков. По словам Вячеслава Николаевича, глава региона уже поддержал идею: мэрии согласовали дополнительную ставку.

- Было три участника, - уточнил Симаков. - Сейчас комиссия рассматривает, кого мы включаем в кадровый резерв. Мы как раз обсуждали задачи, которые ставятся перед главным архитектором. В том числе это разработка мастер-плана.

Комментируя в целом кадровый голод, сити-менеджер также признался, что чиновники регулярно связываются с вузами, готовящими специалистов по профильным программам.